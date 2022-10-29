"Ну, погоди!" и "12 стульев" покажут на киномарафоне к 100-летию со дня рождения Папанова

Фото: кадр из фильма "12 стульев" (1976); режиссер – Марк Захаров; производство – Творческое объединение "Экран"

К 100-летию со дня рождения актера Анатолия Папанова на телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция" пройдет марафон картин с его участием, сообщает ТАСС.

31 октября телезрители смогут посмотреть 13 фильмов, в том числе озвученные актером мультфильмы, комедийные и драматические ленты о Великой Отечественной войне.

В частности, утром на телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция" покажут мультфильмы "Паровозик из Ромашкова", где голосом Папанова говорит Репродуктор, "Мешок яблок", где он озвучил Волка, "Летучий корабль" с песней Водяного в исполнении Папанова и "Ну, погоди!".

Затем покажут комедии "Пена", "12 стульев", "Дети Дон Кихота", "Бриллиантовая рука" и "Берегись автомобиля". Вечером на телеканале будут транслировать картины "Живые и мертвые", "Возмездие" и "Белорусский вокзал". В завершении киномарафона зрители увидят фильм "Холодное лето пятьдесят третьего", где Папанов исполнил свою последнюю роль, сыграв бывшего политического заключенного.

В апреле в России вышла в повторный прокат комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Звук и изображение картины были полностью отреставрированы. В "Мосфильме" отметили, что картина имеет простые посылы, которые касаются семейных ценностей.

В мае в кинотеатрах стали крутить фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Картина прошла цифровую реставрацию.

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