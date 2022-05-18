Режиссер "Елок-9" прокомментировал слухи об отсутствии на съемках Светлакова и Урганта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Информация о полном актерском составе девятой части кинофраншизы "Елки" пока является секретом. Так в беседе с "Газетой.ру" режиссер картины Евгений Кулик прокомментировал слухи о том, что Сергей Светлаков и Иван Ургант не участвовали в съемках.

"Есть ли в новых "Елках" Иван Ургант и Сергей Светлаков, пока что секретик. Сюрпризов в фильме будет очень много. <...> Надеюсь, очень скоро смогу рассказать и по поводу кастинга", – сказал он.

Кулик отметил, что в этот раз "Елки" впервые сняли с настоящим снегом. Съемки проходили в Карелии. Режиссер пообещал, что новый фильм будет "совершенно другого уровня", а смотреть его можно будет не только под Новый год.

Актеры Светлаков и Ургант информацию об их отсутствии в киноленте комментировать не стали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге, в том числе в павильонах "Ленфильма", проходят съемки приквела фильма "Майор Гром". Сюжет картины развернется за 20 лет до событий "Чумного доктора". Основным действующим лицом станет отец главного героя, Константин Гром: он пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, а его сын ввязывается в сомнительные авантюры, пытаясь заработать денег.

