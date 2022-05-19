Стали известны подробности сюжета комикса по фильмам "Брат" и "Брат-2"

Фото: кадр из фильма "Брат"; режиссер – Алексей Балабанов; производство – Киностудия им. М. Горького, Кинокомпания CTB/СТВ, Роскомкино
Издательство Bubble Comics работает над созданием комикса по мотивам картин "Брат" и "Брат-2". Всего в 120-страничном издании будет представлено от семи до девяти историй, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главреда Bubble Романа Коткова.
"Брат" – невероятно народное кино. Его можно ругать или обожать, но как минимум к нему нельзя быть равнодушным. Это живая классика. И каждый автор той или иной истории постарается отдать дань уважения Балабанову и Бодрову", – сказал Котков.
Уточняется, что работу над комиксом курирует кинокомпания СТВ, возглавляемая Сергеем Сельяновым, другом режиссера картин Алексея Балабанова. В настоящий момент сценарий уже полностью готов, идет отрисовка страниц. В создании комикса участвуют в том числе знаменитые художники, например Андрей Васин и Виталий Терлецкий.
Каждая история будет отличаться по формату: это может быть обычный рассказ или рассуждение – зависит от взглядов и желаний автора. Некоторые комиксы расскажут предысторию событий фильмов, часть из них будет посвящена герою Данилы Багрова, а другая – второстепенным персонажам.
"Точно расскажем про то, что скрывается за фразой героя Сергея Бодрова: "В штабе писарем сидел". Попробуем раскрыть ее, предложить свою интерпретацию", – отметил Котков.
Еще одну историю посвятят Татарину, брату главного героя. В комиксе расскажут про его возвращение из Америки после ареста. А другая графическая новелла расскажет о российском немце, бездомном Гофмане, которого спас Багров. Кроме того, в одной из историй персонажей фильма не будет вовсе – она будет представлять из себя высказывание на тему влияния "Брата" на жизнь россиян.
Ранее стало известно, что Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты". Сценарием будущего проекта займется Пол Корнелл, известный по работам в телевизионных шоу "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисовать будет Майк Хоторн, ранее работавший над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул" и "Истерия".
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