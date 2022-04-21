"Эксмо" прокомментировало информацию об исчезновении комиксов Marvel в РФ

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Гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев считает преждевременным заявление об исчезновении комиксов Marvel в России.

"Действительно, мы получили такое письмо (о приостановке сотрудничества. – Прим. ред.). Однако юридической возможности для расторжения договоров нет, и мы находимся в переговорном процессе. Заявление о том, что комиксы Marvel исчезнут с полок отечественных книжных магазинов, делать преждевременно", – приводит ТАСС его слова.

Ранее владелец магазина "Чук и Гик" Иван Чернявский сообщил, что представители Marvel разослали российским партнерам письмо о приостановке сотрудничества с лета на неопределенный срок.

В феврале сообщалось о запуске Marvel в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" (Wild Cards).

Сценарием будущего проекта займется Пол Корнелл, известный по работам в телевизионных шоу "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисовать будет Майк Хоторн. Ранее он работал над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул", "Истерия" и так далее.

Роман-антологию "Дикие карты" впервые опубликовали в 1987 году. Мартин рассказывает альтернативную историю, которая разворачивается после Второй мировой войны. Земля становится домом для сверхмощных людей, переборовших загадочный инопланетный вирус.