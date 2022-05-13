В комиксах Marvel появится трансгендерная супергероиня Эскападе

Фото: marvel.com

Новая трансгендерная супергероиня появится в комиксах Marvel, сообщает издание ComicBook.

Героиня Шела Секстон, известная как Эскападе, способна меняться физическим местоположением с другим человеком, обмениваться любым конкретным физическим или абстрактным атрибутом, таким как имущество, навыки, сверхчеловеческие способности и ситуации.

Рассказ персонажа займет 20 страниц в предстоящем выпуске "Marvel Voices: Pride #1".

Согласно сюжету, Эскападе с другом Морганом оказывается во вселенной Marvel в качестве профессиональных воров, обкрадывая коррумпированные, преступные организации. Затем героиня встретится с Эммой Фрост, которая окажет на нее большое влияние. По словам создателей рассказа, Эскападе вернется на страницы комикса в сюжетной арке "Новые мутанты". Продажи комикса планируется начать в конце июня.

В феврале сообщалось о запуске Marvel в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты" (Wild Cards).

Сценарием будущего проекта займется Пол Корнелл, известный по работам в телевизионных шоу "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисовать будет Майк Хоторн. Ранее он работал над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул", "Истерия" и так далее.