Комедия "Любовь и голуби" выйдет в повторный прокат в России

Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"; режиссер – Владимир Меньшов; производство – "Мосфильм"

Спустя 40 лет в повторный прокат выйдет комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Премьера запланирована на 21 апреля, сообщили РИА Новости в "Мосфильме".

Звук и изображение картины будут полностью отреставрированы.

"Фильм имеет простые и понятные посылы, которые касаются семейных ценностей, человеческих слабостей и тревог о будущем", – говорится в сообщении.

Фильм был снят в 1984 году по одноименной пьесе Владимира Гуркина. По сюжету главный герой Василий, увлекающийся разведением голубей, впервые едет на море, где знакомится с женщиной и уходит из семьи. Однако позднее он начинает скучать по жене и детям. В комедии снялись Людмила Гурченко, Нина Дорошина, Александр Михайлов, Сергей Юрский, Игорь Лях и другие.

Ранее стало известно, что премьера нового фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном на цифровой платформе HBO Max состоится на день раньше, чем планировалось, – 18 апреля.

