В HBO Max назвали дату цифровой премьеры нового "Бэтмена"

Фото: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Премьера нового фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном на цифровой платформе HBO Max состоится на день раньше, чем планировалось, – 18 апреля. Об этом сообщает "Газета.ру".

Также супергеройская картина режиссера Мэтта Ривза будет показана на телеканале HBO 23 апреля.

Ранее компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтмен" в российских кинотеатрах за день до премьеры из-за ситуации на Украине. Премьера нового фильма о супергерое должна была состояться в России 2 марта. Роли в картине, помимо Роберта Паттинсона, исполнили Пол Дано, Зои Кравиц и другие.