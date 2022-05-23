Фильм "Я шагаю по Москве" выйдет в российский прокат 26 мая

Фото: кадр из фильма "Я шагаю по Москве"; режиссер – Георгий Данелия; производство – "Мосфильм"
Фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" выйдет в российский прокат 26 мая. Картина прошла цифровую реставрацию, говорится в сообщении Минкультуры, опубликованном на странице в соцсети "ВКонтакте".
В ведомстве отметили, что лирическая комедия является одним из главных фильмов оттепели и представляет события, происходившие в течение одного дня с молодым метростроевцем Колькой и его друзьями – монтажником Володей, призывником и молодоженом Сашей и продавщицей Аленой.
"Фильм представляет собой цепочку эпизодов-новелл. Он стал для некоторых исполнителей кинематографическим дебютом. Никита Михалков впервые сыграл главную роль в кино. Фильм снят оператором Вадимом Юсовым с применением длиннофокусной оптики, позволяющей создать эффект подлинности для фактуры изображения. В картине звучит песня Андрея Петрова на стихи Геннадия Шпаликова "А я иду, шагаю по Москве", – говорится в сообщении.
Премьера фильма состоялась на XVII Каннском кинофестивале 1964 года. Тогда режиссер был удостоен специального упоминания жюри "За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях".
Билеты на фильм будут доступны в том числе по "Пушкинской карте".
В апреле в повторный прокат вышла комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Звук и изображение картины были полностью отреставрированы. В "Мосфильме" отметили, что картина имеет простые посылы, которые касаются семейных ценностей.
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