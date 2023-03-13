Объявлены победители премии "Оскар"

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Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Главную награду получила картина "Все везде и сразу".

Церемония прошла по традиции в театре Dolby. Ведущим церемонии в этом году стал американский комик Джимми Киммел, который был конферансье на церемонии вручения "Оскаров" в 2017 и 2018 годах.

Одним из самых заметных новшеств в этом году стало отсутствие красной ковровой дорожки перед театром. Организаторы впервые более чем за 60 лет приняли решение изменить красный цвет покрытия на цвет "шампань" – ковровая дорожка напоминала песчаный пляж на фоне окрашенного в цвета закатного солнца шатра.

Как и ожидали критики, лучшим фильмом стала картина "Все везде и сразу". Это история максимально уставшей Эвелин (Мишель Йео), которая вместе с непутевым мужем (Ке Хюи Куан) держит прачечную. Во время разборок в налоговой она случайно узнает, что муж может перенести ее в другие измерения. Выясняется, что из всех своих версий наша Эвелин — наибольшая неудачница. При этом именно она может спасти мультивселенную от непонятного зла.

Картина стала абсолютным триумфатором премии "Оскар": помимо лучшего фильма, статуэтка и звание лучшей актрисы досталась Мишель Йео. Картину также отметили в номинациях "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий".

Режиссеры фильма "Все везде и сразу" Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт забрали статуэтку в номинации "Лучшая режиссерская работа", а Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан завоевали статуэтки за лучшую женскую и мужскую роли второго плана.

Актер Брендан Фрейзер победил в номинации "Лучшая мужская роль" за роль Чарли в картине "Кит". В копилке фильма еще одна победа – за "Лучший грим и прически".

Картина "Говорят женщины" Сары Полли получила статуэтку за лучший адаптированный сценарий.

Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" признан лучшим полнометражным анимационным фильмом.

Лучшей песней Американская киноакадемия назвала Naatu Naatu – саундтрек к фильму "RRR: Рядом ревет революция".

Статуэтку в номинации "Лучший оригинальный саундтрек" получила картина "На Западном фронте без перемен". Помимо этого, фильм забрал еще 3 статуэтки: лучшая работа художника-постановщика, лучший иностранный фильм и лучшая операторская работа.

Картину "Аватар: Путь воды" отметили в номинации "Лучшие визуальные эффекты".

"Лучший звук" – "Топ Ган: Мэверик".

Картины "Мальчик, Крот, Лис и Конь" и "Прощание по-ирландски" признаны как лучший анимационный короткометражный фильм и лучший короткометражный фильм.

"Навальный" получил награду как лучший документальный фильм, а "Заклинатели слонов" отметили как лучшую документальную короткометражку.

Рут Картер за работу над картиной "Черная Пантера: Ваканда навеки" победила в номинации "Лучший дизайн костюмов".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота – 34 сантиметра, масса – 3,85 килограмма. Премия присуждается в 23 номинациях.

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