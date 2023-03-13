Киностудия Disney выпустила трейлер ремейка "Русалочки"

Видео: youtube.com/Walt Disney Studios

Компания Disney представила полноценный трейлер ремейка "Русалочки". Он опубликован на YouTube.

Мюзикл станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюбилась в принца Эрика и ради любви согласилась на сделку с коварной ведьмой Урсулой.

В ролике показали новые кадры из предстоящего фильма. На них можно увидеть Ариэль, роль которой исполнила Хэлли Бейлиа, короля Тритона в исполнении Хавьера Бардема, принца Эрика, которого сыграл британский актер Джон Хауэр-Кинг, и ведьму Урсулу, которую представила американская актриса Мелисса Маккарти.

Мировая премьера новой "Русалочки" состоится 26 мая. Ранее сообщалось, что тизер предстоящей "Русалочки" набрал более миллиона дизлайков на YouTube. Из-за наплыва негативных реакций функцию оценки видео отключили.

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