Режиссер сиквела "Джокера" показал первый кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом

Фото: кадр из фильма "Джокер: Безумие на двоих", режиссер – Тодд Филлипс; производство – 22 & Indiana Pictures, Bron Creative, Bron Studios, DC Entertainment, Sikelia Productions, Village Roadshow Pictures, Warner Bros.

Американский кинорежиссер Тодд Филлипс представил первый кадр из предстоящей картины "Джокер: Безумие на двоих". Снимком он поделился на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

На кадре можно увидеть Леди Гагу, которая взяла на себя роль суперзлодейки Харли Квинн. Также на снимке присутствует актер Хоакин Феникс, играющий самого Джокера.

"С Днем святого Валентина", – подписал кадр Филлипс.

В СМИ ранее сообщалось, что Леди Гага полностью сосредоточилась на съемках предстоящей картины. По словам источника, близкого к окружению артистки, она тратит много энергии ради этого проекта.

Продолжение "Джокера" планируют представитель зрителям 4 октября 2024 года. Известно, что некоторые события фильма развернутся в психиатрической больнице Аркхем.

Ранее американская актриса Марго Робби положительно оценила кандидатуру Леди Гаги на роль суперзлодейки Харли Квинн. По ее мнению, певица сделает из этого персонажа в предстоящем проекте что-то невероятное.

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