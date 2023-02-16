В новом тизере "Русалочки" показали принца Эрика и ведьму Урсулу

Видео: YouTube/Walt Disney Studios

Disney опубликовал новый тизер-трейлер фильма "Русалочка" с Холли Бэйли в главной роли.

В ролике показали новые кадры из предстоящего фильма, а также впервые продемонстрировали принца Эрика, которого в экранизации сыграет британский актер Джона Хауэр-Кинг, и ведьму Урсулу, роль которой исполнит американская актриса Мелисса Маккарти.

Мировая премьера новой "Русалочки" состоится 26 мая.

Ранее сообщалось о том, что первый тизер "Русалочки" от студии Disney набрал более миллиона дизлайков на YouTube.

Озвучившая Ариэль в оригинальной "Русалочке" американская актриса и певица Джоди Бенсон поддержала темнокожую актрису из ремейка. Бенсон уверена, что Бэйли отлично справилась с новой интерпретацией. Актриса озвучивания подчеркнула, что артистка предстоящего фильма является профессиональной исполнительницей.

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