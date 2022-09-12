Тизер "Русалочки" набрал более миллиона дизлайков на YouTube

Видео: YouTube/Walt Disney Studios

Первый тизер предстоящей американской кинокартины от студии Disney "Русалочка" набрал более миллиона дизлайков на YouTube. Кроме того, из-за наплыва негативной реакции сейчас функция оценить видеоролик стала недоступной.

Премьера тизера киноадаптации одноименного мультфильма 1989 года состоялась 10 сентября. Главную роль, русалочку Ариэль, исполнила актриса Холли Бэйли.

Предстоящий фильм расскажет об истории принцессы, которая влюбилась в принца Эрика. Ради этого чувства Ариэль согласилась на сделку с ведьмой Урсулой. Русалочка отдала свой голос в обмен на возможность ходить по суше.

Ранее сообщалось, что студия Pixar анонсировала вторую часть мультфильма "Головоломка". Режиссер оригинальной картины Пит Доктер и актриса Эми Полер в ходе выставки D23 Expo 2022 рассказали о будущем проекте.

Также стало известно, что стриминговая платформа Netflix перезапустит детское шоу "Телепузики". Первая серия выйдет осенью, 14 ноября. В роли рассказчика выступит Титус Берджесс – актер, наиболее известный по работам в проектах "Чудотворцы", "Хорошая борьба" и "Семейка Аддамс".