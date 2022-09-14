Озвучившая Ариэль в оригинальной "Русалочке" поддержала темнокожую актрису из ремейка

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Американская актриса и певица Джоди Бенсон, которая озвучила главную героиню в мультфильме "Русалочка" в 1989 году, оценила способности артистки Холли Бэйли, исполнившей роль Ариэль в предстоящем фильме. Об этом сообщает издание EW.

Бенсон уверена, что Бэйли отлично справилась с новой интерпретацией. Актриса озвучивания подчеркнула, что артистка предстоящего фильма является профессиональной исполнительницей.

"Холли, ты была просто великолепна! Я так горжусь тобой и твоей прекрасной игрой в роли Ариэль!" – поделилась Бенсон.

Кроме того, актриса озвучивания поблагодарила режиссера ремейка Роба Маршалла за работу над фильмом.

Ранее сообщалось, что тизер предстоящей "Русалочки" набрал более миллиона дизлайков на YouTube. Из-за наплыва негативных реакций функцию оценить видео отключили.