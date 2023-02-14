Киностудия Marvel выпустила новый трейлер фильма "Стражи Галактики"

Видео: YouTube.com/Marvel Entertainment

Новый трейлер фильма "Стражи Галактики. Часть 3" опубликовала киностудия Marvel.

В видеоролике зрителям показали, как главный герой Питер Квилл, которого играет Крис Пратт, и его команда отправляются в последнюю миссию, чтобы снова спасти весь мир. В новом фильме раскроют происхождение енота по имени Ракета и покажут Адама Уорлока, которого показали в сцене после титров во второй части.

Режиссером и сценаристом кинокартины выступил Джеймс Ганн. Премьера "Стражей Галактики" намечена на май 2023 года.

Ранее Ганн в интервью Deadline рассказал, что новый фильм станет последней частью для нынешнего состава команды супергероев. Он отметил, что заключение трилогии будет мрачным и масштабным.

Также американский режиссер ранее представил новые проекты. В рамках киновселенной DC поклонники увидят новые фильмы о Супермене, Бэтмене, Супергерл и Болотной твари. Также Ганн перезапустит сериал о корпусе Зеленых Фонарей и родном острове Чудо-Женщины.

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