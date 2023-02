Джеймс Ганн анонсировал проекты в рамках перезапуска киновселенной DC Comics

Фото: кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", режиссер – Зак Снайдер; производство – Atlas Entertainment, Cruel & Unusual Films, DC Comics, DC Entertainment, RatPac-Dune Entertainment, Warner Bros., Zak Productions

Сопредседатели DC Studios в составе Warner Bros. Discovery Джеймс Ганн и Питер Сафран представили новые проекты в рамках перезапуска киновселенной DC, сообщает Variety.

Флагманом нового направления станет фильм "Супермен: Наследие", в котором роль титульного героя исполнит не Генри Кавилл, а новый актер. Продолжением картины выступит фильм по мотивам комикса The Authorities.

Кроме того, в новой киновселенной подготовят адаптацию комикса The Brave and the Bold, главными героями которой выступят Бэтмен (в исполнении нового актера) и его сын. Еще два фильма посвятят Супергерл и Болотной твари.

Частью перезапуска вселенной DC Studios станут и несколько сериалов, в том числе посвященные корпусу Зеленых Фонарей и родному острову Чудо-Женщины.

В октябре 2022 года сообщалось, что актер Генри Кавилл вернется к роли Супермена в экранизациях комиксов DC. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из социальных сетей. Впоследствии стало известно, что договоренность со студией отменена.



