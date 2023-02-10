Темнокожая возлюбленная может появиться у Капитана Америки в новом фильме Marvel

Фото: youtube.com/JoBlo Superheroes

В новом фильме Marvel "Капитан Америка: Новый мировой порядок" у главного героя может появиться темнокожая возлюбленная. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Cosmic Circus.

По сюжету комиксов темнокожая героиня Лейла Тайлор встречается с Капитаном Америкой. Это означает, что и в фильме она может появиться в роли спутницы.

В комиксе Лейла знает, что ее бойфренд Сэм Уилсон перевоплощается в Капитана Америку, а она ему всячески помогает.

По мнению издания, Лейду Тейлор может сыграть американская актриса Зоша Рокемор, которая известная по ролям в фильмах "Брайан Бэнкс", "Горе-творец" и "Сокровище". Другие источники сообщают, что актриса уже получила в фильме роль супергероини Алмазной Змеи – еще одной возлюбленной Капитана Америки.

Ранее сообщалось, что американский актер Бен Аффлек ведет переговоры с киностудией Marvel об участии в новом проекте в роли злодея Минотавра. По сюжету комиксов этот персонаж имеет компанию, которая занимается электроэнергией, а также он нередко сталкивается с Тором на поле битвы.

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