Стали известны победители премии BAFTA

Фото: AP/Invision/Vianney Le Caer

В Лондоне прошла 77-я церемония вручения наград премии BAFTA, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств. Список лауреатов представлен на сайте академии.

Лидером по количеству наград стал фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана – картина победила в семи номинациях. Так, исполняющий главную роль в фильме Киллиан Мерфи получил награду за лучшую мужскую роль, а актер Роберт Дауни – младший – за лучшую мужскую роль второго плана.

Кроме того, "Оппенгеймер" получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, а также музыку к фильму, монтаж и операторскую работу.

Американская актриса Эмма Стоун удостоилась награды за лучшую женскую роль в фильме "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса.

Ниже приводим список остальных лауреатов:

лучший британский фильм – "Зона интересов" Джонатана Глейзера;

лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф, фильм "Оставленные" Александра Пэйна;

лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения" Жюстин Трие;

лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво" Корда Джефферсона;

лучший анимационный фильм – "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки;

лучшие визуальные эффекты – "Бедные-несчастные";

лучший неанглоязычный фильм – "Зона интересов";

лучший кастинг – "Оставленные";

лучшая работа художника-постановщика – "Бедные-несчастные";

лучший дизайн костюмов – "Бедные-несчастные";

лучшие грим и прически – "Бедные-несчастные";

лучший звук – "Зона интересов";

лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе";

лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера – "Мать-Земля";

лучшая восходящая звезда – актриса Мия Маккенна-Брюс.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась 66-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". В частности, в номинации "Песня года" награду завоевала американская певица Билли Айлиш за композицию What Was I Made For?, прозвучавшую в фильме "Барби" режиссера Греты Гервиг.

До этого стали известны номинанты 96-й премии "Оскар" 2024 года, награждение победителей которой состоится 10 марта. В качестве ведущего мероприятия выступит комик Джимми Киммел.

