00:58Культура
Стали известны победители премии BAFTA
Фото: AP/Invision/Vianney Le Caer
В Лондоне прошла 77-я церемония вручения наград премии BAFTA, которую вручает Британская академия кино и телевизионных искусств. Список лауреатов представлен на сайте академии.
Лидером по количеству наград стал фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана – картина победила в семи номинациях. Так, исполняющий главную роль в фильме Киллиан Мерфи получил награду за лучшую мужскую роль, а актер Роберт Дауни – младший – за лучшую мужскую роль второго плана.
Кроме того, "Оппенгеймер" получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, а также музыку к фильму, монтаж и операторскую работу.
Американская актриса Эмма Стоун удостоилась награды за лучшую женскую роль в фильме "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса.
Ниже приводим список остальных лауреатов:
- лучший британский фильм – "Зона интересов" Джонатана Глейзера;
- лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф, фильм "Оставленные" Александра Пэйна;
- лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения" Жюстин Трие;
- лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво" Корда Джефферсона;
- лучший анимационный фильм – "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки;
- лучшие визуальные эффекты – "Бедные-несчастные";
- лучший неанглоязычный фильм – "Зона интересов";
- лучший кастинг – "Оставленные";
- лучшая работа художника-постановщика – "Бедные-несчастные";
- лучший дизайн костюмов – "Бедные-несчастные";
- лучшие грим и прически – "Бедные-несчастные";
- лучший звук – "Зона интересов";
- лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе";
- лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера – "Мать-Земля";
- лучшая восходящая звезда – актриса Мия Маккенна-Брюс.
Ранее в Лос-Анджелесе состоялась 66-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". В частности, в номинации "Песня года" награду завоевала американская певица Билли Айлиш за композицию What Was I Made For?, прозвучавшую в фильме "Барби" режиссера Греты Гервиг.
До этого стали известны номинанты 96-й премии "Оскар" 2024 года, награждение победителей которой состоится 10 марта. В качестве ведущего мероприятия выступит комик Джимми Киммел.
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