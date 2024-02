Объявлены победители 66-й музыкальной премии "Грэмми"

Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello

В Лос-Анджелесе состоялась 66-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.

В номинации "Песня года" награду завоевала американская певица Билли Айлиш за композицию What Was I Made For?, прозвучавшую в фильме "Барби" режиссера Греты Гервиг. Ранее певица также получила "Золотой глобус" за данную композицию.

Певица Майли Сайрус получила "Грэмми" в номинации "Запись года" за композицию Flowers, а певица Тейлор Свифт удостоилась награды за лучший музыкальный альбом года – Midnights.

Лауреатами премии "Грэмми" стали:

лучший новый артист – Виктория Моне;

лучший вокальный поп-альбом – Midnights, Тейлор Свифт;

лучшее музыкальное видео – I’m Only Sleeping, The Beatles;

лучшее сольное поп-исполнение – Flowers, Майли Сайрус;

лучшая танцевальная поп-запись – Padam Padam, Кайли Миноуг;

лучший традиционный вокальный поп-альбом – Bewitched, Laufey

лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – Ghost in the Machine, SZA и Фиби Бриджерс;

лучшая танцевальная/электронная запись – Rumble, Skrillex, Fred again.. и Flowdan;

лучший танцевальный/электронный альбом – Actual Life 3, Fred Again..;

лучшая R&B-песня – Snooze, SZA;

лучшее традиционное R&B-исполнение – Good Morning, PJ Morton и Сьюзен Карол;

лучший R&B-альбом – Jaguar II, Виктория Моне;

лучшее рэп-исполнение – Scientists & Engineers, Киллер Майк;

лучшая рэп-песня – Scientists & Engineers, Киллер Майк;

лучший рэп-альбом – Michael, Киллер Майк;

лучшее исполнение мелодичного рэпа – All My Life, Lil Durk и Джей Коул

лучшая рок-песня – Not Strong Enough, Жюльен Бейкер, Фиби Бриджерс и Lucy;

лучший рок-альбом – This Is Why, Paramore;

лучшее рок-исполнение – Not Strong Enough, Boygenius;

лучший альтернативный альбом – The Record, Boygenius;

лучший сборник саундтреков для визуальных медиа – фильм "Барби";

лучший саундтрек для визуальных медиа – Людвиг Йоранссон ("Оппенгеймер");

лучший музыкальный фильм – Дэвид Боуи: Moonage Daydream (режиссер Бретт Морген).

Ранее стали известны номинанты 96-й премии "Оскар" 2024 года, награждение победителей которой состоится 10 марта. В качестве ведущего мероприятия выступит комик Джимми Киммел.

До этого стали известны победители главной американской телевизионной премии "Эмми" 2023 года. Ведущим церемонии стал комедиант Энтони Андерсон. Мероприятие должно было состояться в сентябре, однако его перенесли на январь в связи с забастовкой Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США.