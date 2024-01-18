"Оппенгеймер" лидирует по числу номинаций на британскую премию BAFTA

Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"; Кристофер Нолан; производство – Atlas Entertainment, Gadget Films, Syncopy, Universal Pictures

Картина "Оппенгеймер" Кристофера Нолана лидирует в списке номинантов на премию Британской академии в области кино (BAFTA), сообщает РИА Новости.

Всего фильм получил 13 номинаций. На втором месте – черная комедия "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса (11 номинаций), а за ней – "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе (9 номинаций).

Все три картины будут бороться за премию в категории "Лучший фильм" вместе с фильмом Жюстин Трие "Анатомия падения" и комедийно-драматическим фильмом "Оставленные Александра Пэйна".

Фильм "Барби" получил пять номинаций – картина поборется за лучший оригинальный сценарий и лучший дизайн костюмов. Снявшаяся в нем Марго Робби номинирована на премию за лучшую женскую роль.

Победителей кинопремии объявят 18 февраля.

Ранее "Оппенгеймер" получил премию "Золотой глобус" за лучший драматический фильм. Также фильм Кристофера Нолана получил премию за лучший оригинальный саундтрек.

Ирландский актер Киллиан Мерфи был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме за свою роль в картине "Оппенгеймер".

Этот фильм смог заработать еще две награды: лучшая режиссерская работа – Кристофер Нолан, лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни – младший.

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