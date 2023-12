Комик Тревор Ноа вновь станет ведущим премии "Грэмми"

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

Южноафриканский актер и комик Тревор Ноа рассказал, что станет ведущим предстоящей 66-й церемонии вручения премии "Грэмми" в 2024 году. Об этом он сообщил в своем подкасте What now? With Trevor Noah, передает ТАСС.

Комик поделился, что это будет очень весело. В 2021, 2022 и 2023 годах Ноа уже становился ведущим премии.

66-я ежегодная церемония вручения премии "Грэмми" состоится в Лос-Анджелесе 4 февраля. На ней будут отмечены лучшие записи, композиции и исполнители за год. Рассчитывать на премию смогут те, кто выпустил музыку в период с 1 октября 2022 года по 15 сентября 2023 года.

Определят победителей члены американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Наибольшее число номинаций на предстоящей церемонии получила певица SZA, ее отметили 9 раз.

На 65-й церемонии "Грэмми" американская певица Beyonce установила рекорд по числу завоеванных статуэток "Грэмми", получив 33 награды. До этого подобное достижение с 32 статуэтками держал за собой дирижер Георг Шолти. Beyonce не успела на церемонию награждения, задержавшись и прибыв на нее с большим опозданием.