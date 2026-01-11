Форма поиска по сайту

11 января, 06:27

Общество

Небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве 11 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 11 января, составит от 4 до 6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, в некоторых районах также возможны небольшие осадки.

Синоптики отмечают, что в регионе будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что прошедший в Подмосковье 9 января снегопад стал одним из самых сильных за последние 146 лет. По интенсивности осадков он вошел в пятерку самых значительных за весь период метеорологических наблюдений.

Кроме того, синоптики обратили внимание на редкость подобных явлений. За полтора века наблюдений в столице было отмечено лишь 24 случая, когда за снегопад выпадало более 15 миллиметров осадков.

Городские службы ликвидируют последствия сильной метели в Москве

