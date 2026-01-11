Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:25

Происшествия

Крупный пожар в торговом центре Ялты локализован

Фото: телеграм-канал "Mash на волне"

Крупный пожар в торговом центре "Доброцен" в Ялте локализовали на площади в одну тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Для ликвидации возгорания привлечены свыше 60 человек и 20 единиц спецтехники.

О пожаре в ТЦ стало известно вечером в субботу, 10 января. По данным МЧС, огонь охватил крышу здания.

Ранее возгорание произошло на одном из предприятий на востоке Москвы. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 300 квадратных метров.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика