Крупный пожар в торговом центре Ялты локализован

Фото: телеграм-канал "Mash на волне"

Крупный пожар в торговом центре "Доброцен" в Ялте локализовали на площади в одну тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Для ликвидации возгорания привлечены свыше 60 человек и 20 единиц спецтехники.

О пожаре в ТЦ стало известно вечером в субботу, 10 января. По данным МЧС, огонь охватил крышу здания.

Ранее возгорание произошло на одном из предприятий на востоке Москвы. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 300 квадратных метров.