Умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр

Фото: ТАСС/AP

На 79-м году жизни скончался Боб Вейр – гитарист, вокалист и один из основателей культовой американской рок-группы Grateful Dead. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на семью музыканта.

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с легкими.

Боб Вейр был ключевой фигурой в истории группы и одной из самых молодых икон зарождавшейся сцены Сан-Франциско. Он присоединился к будущим Grateful Dead в 1965 году в возрасте 17 лет, став ритм-гитаристом и вокалистом вместе с Джерри Гарсией.

На протяжении более чем 30 лет существования оригинального состава Grateful Dead Вейр был автором и соавтором многих классических песен группы, включая Sugar Magnolia, Cassidy, Playing in the Band и One More Saturday Night.

После смерти Джерри Гарсии в 1995 году он продолжал активно выступать и записываться с проектами The Other Ones, RatDog, The Dead, а также с собственным коллективом Bob Weir & Wolf Bros.