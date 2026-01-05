Психолог Маремпольская: низкий эмоциональный иммунитет грозит частыми ОРВИ

Не только вирусы могут быть виновниками недомогания и слабости: причиной ухудшения состояния здоровья может стать эмоциональный иммунитет. Подробнее – читайте в материале Москвы 24.

"Мы чувствуем то, о чем думаем"

Благополучие человека и его состояние в течение жизни формируют несколько видов интеллекта, в том числе когнитивный (IQ) и эмоциональный (EQ), рассказала Москве 24 клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, нейропсихолог Татьяна Маремпольская.

Когнитивный отвечает за способность решать логические задачи, анализировать информацию и правильно использовать ее. Эмоциональный – это способность распознавать собственные чувства, понимать их и управлять ими. С ним тесно связан эмоциональный иммунитет – способность психики сохранять стабильность во время критики и социального давления. Также он отвечает за умение справляться со стрессовыми ситуациями с помощью саморегуляции и психологической гибкости.





Татьяна Маремпольская клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, нейропсихолог Эмоции и мышление при этом тесно связаны: то, что мы думаем, то мы и чувствуем. Поэтому чем выше когнитивный интеллект, то есть наше мышление, тем у лучше развиты у нас эмоции и способность их считывать.

По мнению эксперта, эмоциональный иммунитет снижается именно под воздействием стрессовых ситуаций, которых в жизни не избежать. В свою очередь, это отражается на физическом самочувствии.

"Если человек постоянно находится в негативе и испытывает сильный стресс, у него снижается иммунитет и вирусам проще его атаковать. Это происходит потому, что организм мобилизует все силы для преодоления психологических проблем и переживаний", – отметила специалист.

Все это происходит именно при хроническом стрессе, когда организм на протяжении длительного времени находится под давлением. В этом случае вырабатывается кортизол, который пагубно влияет на организм: увеличивается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, повышается артериальное давление, снижается активность пищеварительной системы. Ослабленный организм более подвержен вирусам, и человек начинает страдать от насморка, ОРВИ, бронхита и других заболеваний. При этом краткосрочный стресс, наоборот, стимулирует нервную систему и помогает психике учиться адаптироваться, рассказала Маремпольская.

Признаком низкого эмоционального иммунитета является неспособность правильно реагировать на критику, непонимание своих чувств и зависимость от чужого мнения. Об этом Москве 24 рассказала психолог, нейропсихолог, кинезиотерапевт Светлана Еременко.



Светлана Еременко психолог, нейропсихолог, кинезиотерапевт Постоянное или периодическое напряжение вызывает напряжение всей нервной системы, приводит к истощению ее ресурсов, таким образом еще больше уменьшая эмоциональную устойчивость.

По словам психолога, когда человек слышит критику в свой адрес, он думает: "Меня отвергают, если я останусь один, я не выживу". Тогда включается инстинкт выживания, который рождает много страхов. Они, в свою очередь, сильно подавляют эмоциональный иммунитет.

Чтобы противостоять критике, важно научиться отделять свои мысли от мыслей других людей, подчеркнула эксперт. Например, можно следовать правилу – не воспринимать всерьез суждения от людей, к которым вы бы не пошли за советом, указала нейропсихолог.

Поддержание психологической чистоты

Татьяна Маремпольская отметила, что укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики. По ее словам, самое главное – научиться мыслить позитивно и во всем искать свои плюсы, а не скатываться в негатив и осуждение.

"Этот навык можно развить с помощью следующей практики: сразу после пробуждения озвучить для себя три вещи, которые помогут оставаться в течение дня в хорошем настроении. В конце дня можно подвести итоги, составив список позитивных дел", – рекомендовала психолог.

Второй важный пункт в гигиене – осознанность. Нужно уметь удерживать внимание на настоящем моменте, а не поддаваться мыслям о будущем или прошлом, тем более в негативном ключе.

Третий пункт – дистанцироваться от людей, излучающих апатию и негатив, а также от тех, кто находится в позиции "жертвы", подчеркнула Маремпольская.

"Каждый имеет свою вибрационную волну, мы работаем на своего рода электричестве. Поэтому важно находиться на расстоянии от людей, индуцирующих стресс. Людей, любящих пожаловаться на свою плохую жизнь, нужно стараться исключать из своего круга общения", – рассказала психолог.

Эксперт рекомендовала установить эмоциональные границы, позволяющие вовремя прервать общение с такими людьми.

Наконец, четвертый пункт, обеспечивающий гигиену психики, это образ жизни. Регулярные физические упражнения в виде спорта, танцев и дыхательной практики, а также правильное питание помогут содержать себя в психологической чистоте, заключила психолог.