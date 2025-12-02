Форма поиска по сайту

02 декабря, 19:07

Технологии
Психолог Самбурский перечислил симптомы зависимости от коротких видео

"Сахар" для мозга: как длительный просмотр коротких видео уничтожает здоровье

Короткие видео в социальных сетях могут ухудшить внимание, снизить самоконтроль и негативно повлиять на психическое здоровье. Почему так происходит и как выявить зависимость от просмотра подобного контента, разбиралась Москва 24.

Какие риски?

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Частый просмотр коротких видео в соцсетях может негативно сказаться на работе мозга, ухудшить внимание и снизить самоконтроль. К таким выводам пришли австралийские ученые из Университета Гриффита, проанализировав данные почти 100 тысяч участников из 71 исследования. Результаты работы были опубликованы в материале National Library of Medicine.

Как показал анализ, влияние коротких роликов распространяется как на подростков, так и на взрослых. Исследование опирается на "двойную теорию привыкания и сенсибилизации", которая объясняет, как меняются когнитивные процессы под воздействием определенных стимулов.

Ученые выделили несколько ключевых рисков:

  • короткие видео вызывают привыкание, из-за чего мозгу становится сложнее переключаться на более долгие и требующие сосредоточенности задачи, например чтение или решение рабочих вопросов;
  • алгоритмы, подстраивающиеся под интересы пользователя, могут усиливать импульсивность и тягу к немедленному получению удовольствия;
  • чрезмерное увлечение таким контентом связано с ростом тревожности, ухудшением сна, снижением общей удовлетворенности жизнью и социальной изоляцией.

Эксперты подчеркнули, что негативный эффект наблюдается у всех возрастных групп: у тех, кто проводит много времени за просмотром коротких роликов, заметно страдает способность к концентрации.

В рамках исследования ученые также разработали специальную шкалу для измерения степени зависимости от коротких видео, которая в будущем поможет в более детальном изучении этого явления. Авторы работы отметили, что с ростом популярности подобных платформ понимание их влияния на когнитивные функции и поведение человека становится особенно важным.

"Марафон коротких видео"

Фото: depositphotos/fizkes

Нейробиолог Владимир Алипов посоветовал отследить несколько симптомов – именно они помогут понять, перерос ли просмотр коротких видео в зависимость.

Во-первых, это чрезмерное и всепоглощающее времяпрепровождение, когда пользователь проводит за просмотром роликов много часов ежедневно. Во-вторых, это нарушение нормального функционирования: начинаются проблемы на работе, в учебе, в отношениях, страдает бытовое самообслуживание. В-третьих, при попытке остановиться возникает состояние, похожее на абстиненцию: сильная раздражительность, тревога, плохое настроение, которые проходят только после возвращения к просмотру.
Владимир Алипов
нейробиолог

По словам специалиста, для большинства длительное времяпрепровождение в соцсетях не клиническая зависимость, а форма бегства от стресса или устоявшаяся привычка. Некоторые могут прокрастинировать за просмотром коротких видео, чтобы отвлечься от проблем на работе, одиночества или тревоги. 

"В таком случае бороться нужно не с самим приложением, а с источником стресса. Как только проблема будет решена, навязчивое желание листать ленту часто ослабевает само. Если же речь о привычке (например, смотреть ролики перед сном или за едой), то менять ее нужно так же, как и любую другую – последовательно и осознанно вырабатывая новую модель поведения", – подчеркнул нейробиолог.

При этом клинический психолог Станислав Самбурский назвал короткие ролики "технически выверенной дофаминовой машиной" и согласился с их негативным воздействием на здоровье.

"Исследования лишь подтверждают то, о чем мы давно говорим: чем больше человек смотрит коротких видео, тем хуже его внимание, самоконтроль, сон и тем выше тревожность. Не все могут "полистать пять минут" – некоторые "залипают" на час. За это время мозг получает множество эмоциональных всплесков, его раскачивают на дофаминовых качелях. Это не отдых – это "вырубка" мозга", – объяснил он.

Как подчеркнул специалист, главный маркер проблемы – попытка взять под контроль экранное время. Например, когда пользователь удаляет то самое приложение для просмотра видео, но через неделю снова проводит в нем время. И дело здесь не в слабой воле, а в поведенческой зависимости.

"Нужно "чинить" свою рутину, а не винить себя", – добавил психолог.

Сейчас некоторые не выносят длинных текстов и фильмов, но легко просиживают часы за просмотром бесконечной ленты. Формируется дофаминовая петля: каждый ролик – как кусок сладкого, мгновенная награда. И чем больше такого "сахара" для мозга, тем хуже его здоровье. Нужен баланс: бесконечные ролики, выдергивающие внимание в разные стороны, лишь прокачивают уровень стресса. Это поведенческая зависимость, и она не лечится одной лишь медитацией или попыткой отключить телефон в 23:00.
Станислав Самбурский
клинический психолог

В борьбе могут помочь технические барьеры: убрать телефон из спальни, установить жесткие лимиты в настройках. Также важно замещение привычки: договориться с собой, чтобы после определенного времени читать бумажную книгу или, что самое ценное, просто общаться с близкими без гаджетов, отметил Самбурский.

В целом тревожные звоночки, указывающие на то, что увлечение роликами переросло в поведенческую зависимость, связаны с ключевыми сферами жизни. Первым и самым очевидным последствием становится "кража" времени у сна. Намерение посмотреть "еще пару роликов" затягивается на часы, а утром человек чувствует себя разбитым и невыспавшимся. 

Во-вторых, страдает способность к длительной концентрации. Становится трудно дочитать даже несколько страниц книги или рабочий отчет, а медленное развитие сюжета в фильме вызывает раздражение – внимание постоянно рассеивается и ищет новые стимулы, подчеркнул специалист.

"Третий яркий признак – рефлекторное желание взять телефон: рука тянется к гаджету в лифте, в пробке или во время рекламной паузы, так как мозг уже не выносит и секунды тишины и бездействия", – сказал психолог.

В конечном итоге такое потребление контента напрямую снижает качество жизни. По статистике, у активных пользователей в два раза чаще диагностируются депрессия и бессонница, бывает сонливость в течение дня и рассеянность. По различным оценкам, около 20% зрителей коротких роликов сталкиваются с проблемным использованием, систематически лишая себя полноценного отдыха и истощая психические ресурсы, заключил Самбурский.

Зудакова Татьяна

технологииистории

