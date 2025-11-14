Эксперт Наумова: зумерам сложно запоминать то, что выпадает из зоны их интересов

Зумерам сложно запоминать информацию, заявили эксперты. Почему это происходит и как сохранить память в условиях цифрового прогресса, разбиралась Москва 24.

Плохо помнят, но быстро находят

Зумеры начали плохо запоминать информацию из-за особенностей мышления, рассказала специалист по учебно-методической работе факультета "Социальная коммуникация" МГППУ Анна Полосина.

По ее мнению, становление представителей поколения Z произошло в перенасыщенном информацией пространстве, что, с одной стороны, позволило расширить кругозор и сформировать более целостное представление о мире, но с другой – сформировало рассеянность, и появились сложности с концентрацией на какой-то одной задаче.



(зумеры. – Прим. ред.) привыкли получать информацию быстро и сжато, что во многом определяет необходимость трансформации и адаптации образовательных и воспитательных процессов. У зумеров возникает вопрос: "Зачем что-то запоминать, если можно просто "загуглить?" Поэтому они не всегда помнят все наизусть, но зато они быстро находят нужную информацию.

Психолог отметила, что молодежь заинтересована в том, чтобы знать обо всем понемногу, а не углубляться во что-то одно. И это отвечает запросам современности, ведь сейчас более востребованы специалисты, которые обладают гибкими навыками и способны оперативно адаптироваться к новым условиям.

Ранее нейропсихолог Светлана Колобова рассказала​​​​​​​ Москве 24, что проблемы с памятью могут также возникать из-за информационной перегрузки. Мозгу приходится отсеивать ненужное в постоянном потоке новостей. Кроме этого, спровоцировать ухудшение памяти способен дефицит витаминов группы B, В12, D и омеги.

При этом врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Диана Гаглоева посоветовала употреблять семена чиа, так как в них много омега-3 жирных кислот, укрепляющих нейронные связи. Это, в свою очередь, благотворно отражается на памяти и работе мозга.

В надежде на "внешний гиппокамп"

Говорить, что у зумеров плохая память, не совсем корректно – она у них просто иначе организована, адаптирована под цифровую экосистему, отметил в беседе с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, мозг – невероятно пластичная структура, которая не работает по принципу "все или ничего". Орган оптимизирует ресурсы в зависимости от задач, которые ставит перед ним окружающая среда.

"Когда-то для выживания было критически важно помнить маршруты, свойства сотен растений, лица соплеменников и устные предания. Мозг был заточен под хранение огромных массивов статичной информации. Сегодня же внешняя среда требует от людей не столько хранения, сколько быстрой навигации, фильтрации и обработки колоссальных потоков данных", – пояснил эксперт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт В этой новой реальности цифровые сервисы стали своего рода внешним гиппокампом – областью мозга, отвечающей за консолидацию памяти. И мозг, следуя принципу экономии энергии, делегирует ему функцию хранения. В результате он запоминает не факт (например, дату рождения), а путь к нему (как уточнить дату рождения через интернет).

При этом психотерапевт отметил, что, когда "внешний гиппокамп" дает сбой или недоступен, возникает проблема, ведь навык внутреннего удержания и оперирования информацией не развит.

"И действительно, люди сейчас теряют способность запоминать, если пускают этот процесс на самотек. Любой, кто перестает полагаться на свою внутреннюю память, постепенно ослабляет соответствующие нейронные цепи. Например, при постоянном использовании навигатора атрофируется способность ориентироваться в пространстве, при внесении напоминаний в календарь снижается оперативная память", – объяснил Евстигнеев.

Психотерапевт считает, что главная опасность здесь даже не в том, что человек забудет какие-то факты, а в том, что глубокое запоминание – это процесс анализа, синтеза, выстраивания причинно-следственных связей и формирования целостной картины мира.

Чтобы развить память, Евстигнеев посоветовал делать осознанное усилие на запоминание. Например, прежде чем потянуться за смартфоном, давать себе 30–60 секунд и пытаться вспомнить нужную информацию самостоятельно. Это активизирует нейронные пути, отвечающие за поиск и извлечение данных. Даже если человек не вспомнит, сам процесс поиска станет тренировкой, отметил он.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Также стоит чаще обращаться к глубокой обработке информации: стараться понять ее суть, находить аналогии, связывать новый материал с уже имеющимися знаниями или личным опытом. Можно, кроме этого, попытаться объяснить сложную концепцию простыми словами другому человеку, даже воображаемому. Этот процесс переформулирования и структурирования переводит информацию из кратковременной памяти в долговременную.

Кроме этого, эксперт посоветовал не забывать о фундаментальной нейрогигиене. Ключевые факторы – полноценный сон, во время которого происходит консолидация памяти; сбалансированное питание, богатое омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами; регулярная физическая активность, которая улучшает кровоснабжение мозга и стимулирует выработку нейротрофических факторов. Также важно учиться управлять стрессом, потому что высокий уровень кортизола разрушает клетки гиппокампа.

В свою очередь, психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что у зумеров есть особенность: они прекрасно запоминают то, что для них интересно и важно, а то, что требует усилия, воли – уже сложно усваивается.

Причины в том, что представители этого поколения очень много времени уделяли коротким видео, получали легкий быстрый дофамин, и это привело к более слабому формированию лобных долей и как итог – проблемам с эмоционально-волевой сферой. В результате зумерам сложно заставить себя сделать усилие, считает эксперт.





Наталья Наумова психолог, нейропсихолог При диагностике нейропсихологи замечают, что представители поколения прекрасно помнят, когда им нужно встретиться с друзьями, пойти на какие-то приятные мероприятия, но плохо вспоминают стихотворения или факты из школьной программы, потому что последнее выпадает из их зоны интересов.

При этом специалист посоветовала абсолютно всем укреплять память. Для этого полезно заниматься с таблицей Шульте, в которой цифры разбросаны хаотично, например от 1 до 25.

"Надо зафиксировать взгляд в центре листа и находить цифры по порядку боковым зрением. Упражнение повышает концентрацию внимания и улучшает качество эмоционально-волевой сферы, чтобы было больше возможностей делать не только то, что хочется, но и то, что надо", – пояснила Наумова.

Также полезно читать, решать математические задачи, разгадывать кроссворды и ребусы, участвовать в квестах: все это помогает улучшить концентрацию внимания, а как "побочный эффект" – развивается память и эмоционально-волевая сфера, заключила эксперт.