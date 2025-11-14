Психолог Полосина: зумеры плохо запоминают информацию из-за особенности мышления

Фото: 123RF.com/pressmaster

Становление поколения Z происходило в пространстве, которое было перенасыщено информацией, из-за чего они расширили свой кругозор и сформировали более целостное представление о мире. Однако это привело к рассеянности и невозможности сосредоточиться, рассказала "Газете.ру" специалист по учебно-методической работе факультета социальной коммуникации МГППУ Анна Полосина.

По ее словам, из-за особенности мышления зумеры плохо запоминают информацию.

"Они привыкли получать информацию быстро и сжато, что во многом определяет необходимость трансформации и адаптации образовательных и воспитательных процессов. У зумеров возникает вопрос: "Зачем что-то запоминать, если можно просто "загуглить?" Поэтому они не всегда помнят все наизусть", – пояснила Полосина.

Как отметила специалист, поколение Z не хочет вникать глубоко, им интересна информация понемногу.

"Тем более в современном мире востребованы специалисты, обладающие гибкими навыками и умеющие быстро адаптироваться к новым условиям. Поэтому эта особенность отвечает запросам современности", – добавила она.

Ранее аналитики выяснили, что дети поколения альфа, рожденные с 2010 по 2024 год, ориентированы на материальные ценности. Выяснилось, что 37% опрошенных детей в возрасте от 8 до 12 лет назвали своей основной целью "стать богатыми".

Одновременно с этим опрос показал, что 44% представителей поколения альфа считают семью главной жизненной ценностью.

