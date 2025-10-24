Психолог Морозова оценила тренд поколения альфа на материальные ценности

Больше трети представителей поколения альфа хотят стать богатыми, заявили аналитики. Почему современные дети нацелены на получение материальных благ и как параллельно воспитать в них духовность, разбиралась Москва 24.

Фокус на материальном

Дети поколения альфа, рожденные с 2010 по 2024 год, ориентированы на материальные ценности, сообщили "Ведомости" со ссылкой на исследование. Его результаты были озвучены в рамках круглого стола Экспертного института социсследований "Демографическая политика России. От государственной стратегии – к семейному будущему".

Согласно данным, которые представила член комиссии Госсовета РФ Наталья Локтева, 37% опрошенных детей в возрасте от 8 до 12 лет назвали своей основной целью "стать богатыми" (уточняется, что в исследовании участвовали 300 респондентов).

Локтева подчеркнула, что результаты исследования показали противоречие между сформировавшимися желаниями детей и ценностями, которые закреплены в указе № 809 – он напоминает о преобладании "духовного над материальным".

Одновременно с этим опрос показал, что 44% представителей поколения альфа считают семью главной жизненной ценностью.





Наталья Локтева член комиссии Госсовета РФ Могу допустить, что это может быть социально одобряемый ответ, потому что нам свойственно отвечать то, чего от нас ждут.

Важность семейных ценностей в российском обществе подтверждается и данными ВЦИОМ за декабрь 2024 года. Согласно телефонному опросу с участием 1 600 совершеннолетних россиян, 67% респондентов назвали семью ключевой ценностью, а для 87% создание новой ячейки общества является важнейшей жизненной целью.

Ранее демограф Марк Маккриндл рассказал, что в 2025 году родится первое поколение бета. Эта демографическая группа придет на смену поколению альфа и будет формироваться до 2039 года.

По оценкам эксперта, новому поколению предстоит жить в условиях серьезных глобальных вызовов. Основными проблемами их эпохи станут изменение климата, масштабные миграционные процессы и интенсивная урбанизация.

Как сформировать духовность

Детский психолог Надежда Резенова в беседе с Москвой 24 отметила, что текущая социальная обстановка – та же пандемия, геополитическая напряженность – оказывает сильное влияние на формирование ценностей у детей.

"Неопределенность будущего становится испытанием для родителей. Поэтому дети, наблюдая эмоциональное состояние старших, могут приходить к убеждению, что финансовое благополучие – основа безопасности. Это создает перекос в сторону материальных ценностей", – объяснила психолог.

Она добавила, что еще одним фактором является чрезмерная опека, вызванная родительской тревогой. Расписание детей перегружено школой, репетиторами и кружками, что оставляет мало времени для отдыха и формирования собственных желаний. В результате дети лишаются возможности научиться самостоятельности и понять, чего они действительно хотят от жизни.





Надежда Резенова детский психолог Это приводит к упрощенному взгляду на мир и однобоким установкам, когда единственной одобряемой целью становится финансовый успех. Более того, нередко сами родители при выборе профессии ребенка говорят, что "на этом не заработаешь".

В таком случае важно работать с ценностями: помочь осознать, что на самом деле важно для ребенка, какое окружение ему нужно и как он видит свою жизнь, подчеркнула эксперт.

"Необходимо говорить с детьми об их мечтах, желаниях и личной миссии, что может стать гораздо более сильной мотивацией, чем страх неудачи", – посоветовала специалист.

Однако для этого родителям в первую очередь необходимо работать с собственной тревогой, заниматься своим психическим и физическим здоровьем. Поскольку именно из этих страхов часто формируются ограничивающие установки, передающиеся детям, указала Резенова.

При этом детский клинический психолог Елена Морозова подчеркнула, что детские установки напрямую зависят от ценностей семьи.

"Если там принято путешествовать, ходить в театр, читать книги и уделять внимание познанию, ребенок естественным образом будет тянуться к духовной и интеллектуальной жизни. Если же семья находится в непростой финансовой ситуации, мысли детей тоже будут постоянно сосредоточены на базовых материальных потребностях", – рассказала эксперт Москве 24.





Елена Морозова детский клинический психолог Чтобы привить ребенку интерес к духовной стороне жизни, бесполезно ограничиваться нравоучениями. Дети, особенно в дошкольном возрасте, должны на личном опыте почувствовать и "вкусить" эту сферу. Важно создавать среду, в которой духовное станет естественной потребностью: совместные посещения спектаклей, музеев, семейное чтение и обсуждение книг, формирование домашней библиотеки.

Ребенку необходимо предоставить площадки и круг общения, где он сможет насыщаться духовными ценностями. Если его мир изначально беден и ограничен, а взрослые при этом убеждают его пренебрегать материальным в пользу непонятного ему "духовного", такой подход вряд ли принесет положительные результаты, заключила Морозова.