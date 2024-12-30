NYP: родившихся после 2025 года детей будут называть поколением "Бета"

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Дети, которые родятся в 2025 году, станут первыми представителями нового поколения "бета". Об этом со ссылкой на демографа Марка Маккриндла американское издание New York Post.

"Поколение "бета", которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением "альфа", которое длилось с 2010 по 2024 год", – отмечается в материале.

Новое поколение детей, по мнению демографа, унаследует мир, который борется с "серьезными социальными проблемами". Основными проблемами их поколения станет изменение климата, глобальная миграция населения и стремительная урбанизация.

Маккриндл также добавил, что согласно расчетам, к 2035 году поколение "бета" будет составлять 16 процентов населения мира.

Ранее стало известно, что четверо из десяти россиян (37%) считают нынешнее время хорошим для рождения детей. Наибольший оптимизм в этом вопросе сохраняют мужчины – 40%, а женщин только 35%. Положительно на пополнение в семье в ближайшее время реагируют представители старших поколений (застоя и оттепели) – 43 и 51%.