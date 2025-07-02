Нейропсихолог Колобова объяснила, как спасти себя от ухудшения памяти

День "Я забыл" отмечается 2 июля. В каких случаях возникают проблемы с памятью и как с этим бороться, разбиралась Москва 24.

Без сна, движения и витаминов

Забывчивость – частое нарушение, возникающее как из-за врожденных особенностей, так и из-за внешних обстоятельств. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила нейропсихолог Светлана Колобова.

"Например, проблемы с памятью начинаются из-за информационных перегрузок. В современном мире с его постоянным огромным потоком новостей мозг вынужденно отсеивает ненужное", – рассказала специалист.





Светлана Колобова нейропсихолог Плюс есть такое понятие, как "стрессовая деменция", которая возникает у всех, независимо от возраста. Кортизол, который вырабатывается в избытке во время переживаний, повреждает часть мозга гиппокамп, где находится зона памяти.

Схожим образом на гиппокамп воздействует и недостаток двигательной активности: из-за затруднений в кровообращении этот отдел мозга уменьшается, указала Колобова.

"Плохо сказывается и недосып, потому что именно во сне происходит закрепление информации из кратковременной в долговременную память", – добавила эксперт.

Провоцирующим фактором становится и дефицит витаминов группы B, В12, D и омеги. Без этих веществ мозг недополучает необходимое питание, объяснила Колобова.

Прогулки и информационный детокс

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Без постоянных тренировок память имеет свойство ухудшаться, предупредила Светлана Колобова. При этом поддерживающая активность должна быть такой, чтобы ее можно было применять на постоянной основе.

"Отлично подойдет изучение иностранного языка, который потом будет использоваться. Сюда же относится повышение квалификации по своей профессии и получение полезных для работы навыков", – пояснила эксперт.





Светлана Колобова нейропсихолог Положительно влияет и ходьба. Если просто идти в быстром темпе, особенно по пересеченной местности, мозг начинает выполнять свойственную ему работу: запоминать маршрут, думать, как переступить что-то, обойти и так далее. Плюс он насыщается кислородом, что нужно для полноценного поступления кровотока.

Также специалист рекомендовала полноценно высыпаться и регулярно устраивать себе информационные детоксы. При этом, если забывчивость проявляется в виде невозможности полноценно формулировать мысли, вспоминать факты о себе и существенно ухудшает качество жизни, необходимо обращаться к специалисту, резюмировала Колобова.

