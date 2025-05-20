Нейропсихолог Колобова перечислила симптомы "цифровой деменции"

Постоянное использование гаджетов снижает концентрацию и ухудшает память. Специалисты назвали это "цифровой деменцией". Как справиться с этим состоянием, разбиралась Москва 24.
В сторону упрощения
"Цифровая деменция" – метафора, которая описывает все нарушения из-за зависимости от современных технологий. В их числе – ухудшение памяти, снижение концентрации и дефицит критического мышления, рассказала Москве 24 клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова.
"Смартфон сегодня – продолжение нашей руки и мозга. Мы не думаем, а ищем, не вспоминаем, а "гуглим". Из-за этого страдают мыслительные процессы", – объяснила специалист.
Усугубляет ситуацию клиповое мышление: современный человек привыкает к фрагментарному восприятию разрозненных кусков информации – коротким видео и постам в соцсетях. На этом фоне теряется навык последовательного логического мышления. Кроме того, постоянные переключения внимания на уведомления в телефоне приводят к переутомлению фронтальной коры головного мозга, регулирующей социальное поведение. Как итог – учащающиеся потери самоконтроля, объяснила Колобова.
"Молодежь в особой группе риска. У подрастающего поколения наиболее уязвима лобная доля (она полностью формируется до 25 лет), отвечающая за понимание, внимание, моральные оценки. Это чревато гиперактивностью, снижением эмпатии и импульсивностью", – заявила нейропсихолог.
Опасность в том, что мозг подростка еще находится в стадии формирования. Поэтому, если взрослые еще способны побороть "цифровую деменцию", молодые люди рискуют навсегда лишиться жизненно важных функций, подчеркнула Колобова.
Необходим детокс
Главным способом профилактики "цифровой деменции" нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская назвала снижение количества часов, проведенных в гаджетах и в Сети. Для четкого контроля экранного времени она рекомендовала использовать таймер.
"В течение стандартного 8-часового рабочего дня человек должен сделать как минимум 5 перерывов на 5 минут. Брейк нужно посвятить максимальному расслаблению: посидеть в тихой комнате или помедитировать. Это поможет восстановлению центральной нервной системы от нагрузок", – рассказала Петровская в беседе с Москвой 24.
Еще один лайфхак – делать как можно больше привычных вещей без компьютера или смартфона.
Также в борьбе с "цифровой деменцией" подойдут классические рекомендации для улучшения работы мозга в целом. Это чтение книг и заучивание стихов, освоение новых навыков и компетенций, здоровый 8–9-часовой сон и постоянные занятия физической активностью, особенно – на свежем воздухе. Позитивно на когнитивных функциях сказывается и живое общение, указала нейропсихолог.
Детей Петровская рекомендовала знакомить с гаджетами как можно позже и при этом строго ограничивать экранное время. По ее словам, максимальный порог для ребенка с 3 до 7 лет составляет 20 минут в день, для школьника – 2 часа. При этом указанное время лучше потратить не на соцсети и мультфильмы, а на развивающие игры и полезное чтение, заключила Петровская.