Нейропсихолог Колобова перечислила симптомы "цифровой деменции"

Постоянное использование гаджетов снижает концентрацию и ухудшает память. Специалисты назвали это "цифровой деменцией". Как справиться с этим состоянием, разбиралась Москва 24.

В сторону упрощения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Цифровая деменция" – метафора, которая описывает все нарушения из-за зависимости от современных технологий. В их числе – ухудшение памяти, снижение концентрации и дефицит критического мышления, рассказала Москве 24 клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова.

"Смартфон сегодня – продолжение нашей руки и мозга. Мы не думаем, а ищем, не вспоминаем, а "гуглим". Из-за этого страдают мыслительные процессы", – объяснила специалист.



зона мозга, отвечающая за запоминание. – Прим. ред. ) работает меньше. Со временем навык удержания информации даже на короткий срок начинает теряться.

Светлана Колобова нейропсихолог Когда человек полагается на поисковики вместо собственной памяти, гиппокамп () работает меньше. Со временем навык удержания информации даже на короткий срок начинает теряться.

Усугубляет ситуацию клиповое мышление: современный человек привыкает к фрагментарному восприятию разрозненных кусков информации – коротким видео и постам в соцсетях. На этом фоне теряется навык последовательного логического мышления. Кроме того, постоянные переключения внимания на уведомления в телефоне приводят к переутомлению фронтальной коры головного мозга, регулирующей социальное поведение. Как итог – учащающиеся потери самоконтроля, объяснила Колобова.

"Молодежь в особой группе риска. У подрастающего поколения наиболее уязвима лобная доля (она полностью формируется до 25 лет), отвечающая за понимание, внимание, моральные оценки. Это чревато гиперактивностью, снижением эмпатии и импульсивностью", – заявила нейропсихолог.

Опасность в том, что мозг подростка еще находится в стадии формирования. Поэтому, если взрослые еще способны побороть "цифровую деменцию", молодые люди рискуют навсегда лишиться жизненно важных функций, подчеркнула Колобова.

Необходим детокс

Главным способом профилактики "цифровой деменции" нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская назвала снижение количества часов, проведенных в гаджетах и в Сети. Для четкого контроля экранного времени она рекомендовала использовать таймер.

"В течение стандартного 8-часового рабочего дня человек должен сделать как минимум 5 перерывов на 5 минут. Брейк нужно посвятить максимальному расслаблению: посидеть в тихой комнате или помедитировать. Это поможет восстановлению центральной нервной системы от нагрузок", – рассказала Петровская в беседе с Москвой 24.

Еще один лайфхак – делать как можно больше привычных вещей без компьютера или смартфона.





Нина Петровская нейропсихолог Планы можно вносить в бумажный ежедневник – писать от руки вдвое полезно для когнитивных функций. Обычные книги стоит предпочесть электронным, а полезную информацию искать в справочнике, а не поисковике.

Также в борьбе с "цифровой деменцией" подойдут классические рекомендации для улучшения работы мозга в целом. Это чтение книг и заучивание стихов, освоение новых навыков и компетенций, здоровый 8–9-часовой сон и постоянные занятия физической активностью, особенно – на свежем воздухе. Позитивно на когнитивных функциях сказывается и живое общение, указала нейропсихолог.

Детей Петровская рекомендовала знакомить с гаджетами как можно позже и при этом строго ограничивать экранное время. По ее словам, максимальный порог для ребенка с 3 до 7 лет составляет 20 минут в день, для школьника – 2 часа. При этом указанное время лучше потратить не на соцсети и мультфильмы, а на развивающие игры и полезное чтение, заключила Петровская.

