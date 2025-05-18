Психолог Яушева: поливоркинг грозит выгоранием и провоцирует самокритику

Россияне стали чаще практиковать поливоркинг, отмечают эксперты. Это явление, когда специалист совмещает сразу несколько видов занятости. Насколько целесообразен такой подход и как применять его эффективно, разбиралась Москва 24.

"Свобода и движение"

На российском рынке труда наметился тренд на поливоркинг: все больше специалистов устраиваются в несколько компаний одновременно, рассказала "Газете.ру" HR-директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Камилла Столповских.

По ее мнению, корни явления в желании специалистов увеличивать свой доход и пробовать себя в разных ролях.





Камилла Столповских HR-директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Поливоркинг ассоциируется со свободой и движением – с тем, что особенно ценит молодое поколение. С приходом гибридных и удаленных форматов занятости специалисты могут гибко управлять видами работы и графиком, а также адаптировать их под свои профессиональные интересы.

По словам HR-директора, поливоркинг может приносить в среднем около 200–300 тысяч рублей и выше. Однако конечный заработок зависит от целей специалиста и его умения эффективно выстраивать рабочие процессы.

"Кроме того, поливоркерам доступно "лавирование" между различными сферами рынка труда – при наличии нужных навыков можно параллельно найти дополнительную работу в "прибыльных" в данный период времени нишах, например в IT", – пояснила эксперт.

В то же время компании нередко опасаются таких работников, предупредила Столповских. Например, считается, что у них низкая квалификация и несерьезное отношение к обязанностям. Кроме того, такие специалисты могут быть перегружены делами и не справляться с ними, резюмировала HR-директор.

Новая норма?

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова заявила Москве 24, что поливоркинг можно практиковать независимо от сферы занятости или трудового графика.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Я знаю девушку, которая работает полный день бухгалтером, а вечерами и в выходные берет заказы как кондитер. Это своеобразная форма поддержки баланса между личной жизнью и карьерой: человек занимается любимым делом и отдыхает от основной работы, а ему за это еще и платят деньги.

Плюс такой подход позволяет переключаться с напряженной работы на более простую. Например, специалисты на удаленке устраиваются курьерами. Это позволяет заниматься прибыльным делом и дает определенную свободу в плане графика, обязанностей и степени нагрузки, пояснила Лоикова.

При этом она отметила, что большинство компаний начинают воспринимать таких сотрудников лояльнее. В будущем совмещение должностей и вовсе станет новой нормой, предположила специалист.

Чтобы не перегореть

Важно иметь в виду, что поливоркинг может обернуться выгоранием и самокритикой, предупредила в беседе с Москвой 24 психолог Дарья Яушева. Столкнуться с этим можно, если предъявлять к себе чрезмерно жесткие требования и гнаться за идеалом.

"Главный секрет успешного поливоркинга – понимать, что это не спринт, а марафон. Нужно придерживаться дисциплины, одновременно с этим выбирать оптимализм (фокус на достижении реалистичных результатов. – Прим. ред.), вырабатывать навыки планирования", – сказала эксперт.

Чтобы адаптироваться к совмещению должностей, она рекомендовала научиться четко разделять свои роли и время.





Дарья Яушева психолог Для оптимизации нагрузки существует принцип "1–3–5": одно крупное дело, три средних, пять мелких в день. Также при составлении графика их можно маркировать: одним цветом пометить те, сделать которые важно, и другим – те, не выполнив которые можно не критиковать себя и отложить на потом.

Нельзя забывать и об отдыхе: в идеале – брать 15-минутный перерыв через каждые два трудовых часа, пояснила Яушева. При этом во время передышки стоит отказываться от гаджетов, чтобы избегать дополнительного стресса.

Также психолог посоветовала регулярно проводить "аудит нагрузки". Это нужно для понимания, какая работа является более приоритетной и как подстраивать под нее свой график.

