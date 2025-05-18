Психолог Яушева: поливоркинг грозит выгоранием и провоцирует самокритику

Россияне стали чаще практиковать поливоркинг, отмечают эксперты. Это явление, когда специалист совмещает сразу несколько видов занятости. Насколько целесообразен такой подход и как применять его эффективно, разбиралась Москва 24.
"Свобода и движение"
На российском рынке труда наметился тренд на поливоркинг: все больше специалистов устраиваются в несколько компаний одновременно, рассказала "Газете.ру" HR-директор сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Камилла Столповских.
По ее мнению, корни явления в желании специалистов увеличивать свой доход и пробовать себя в разных ролях.
По словам HR-директора, поливоркинг может приносить в среднем около 200–300 тысяч рублей и выше. Однако конечный заработок зависит от целей специалиста и его умения эффективно выстраивать рабочие процессы.
"Кроме того, поливоркерам доступно "лавирование" между различными сферами рынка труда – при наличии нужных навыков можно параллельно найти дополнительную работу в "прибыльных" в данный период времени нишах, например в IT", – пояснила эксперт.
В то же время компании нередко опасаются таких работников, предупредила Столповских. Например, считается, что у них низкая квалификация и несерьезное отношение к обязанностям. Кроме того, такие специалисты могут быть перегружены делами и не справляться с ними, резюмировала HR-директор.
Новая норма?
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова заявила Москве 24, что поливоркинг можно практиковать независимо от сферы занятости или трудового графика.
Плюс такой подход позволяет переключаться с напряженной работы на более простую. Например, специалисты на удаленке устраиваются курьерами. Это позволяет заниматься прибыльным делом и дает определенную свободу в плане графика, обязанностей и степени нагрузки, пояснила Лоикова.
При этом она отметила, что большинство компаний начинают воспринимать таких сотрудников лояльнее. В будущем совмещение должностей и вовсе станет новой нормой, предположила специалист.
Чтобы не перегореть
Важно иметь в виду, что поливоркинг может обернуться выгоранием и самокритикой, предупредила в беседе с Москвой 24 психолог Дарья Яушева. Столкнуться с этим можно, если предъявлять к себе чрезмерно жесткие требования и гнаться за идеалом.
"Главный секрет успешного поливоркинга – понимать, что это не спринт, а марафон. Нужно придерживаться дисциплины, одновременно с этим выбирать оптимализм (фокус на достижении реалистичных результатов. – Прим. ред.), вырабатывать навыки планирования", – сказала эксперт.
Чтобы адаптироваться к совмещению должностей, она рекомендовала научиться четко разделять свои роли и время.
Нельзя забывать и об отдыхе: в идеале – брать 15-минутный перерыв через каждые два трудовых часа, пояснила Яушева. При этом во время передышки стоит отказываться от гаджетов, чтобы избегать дополнительного стресса.
Также психолог посоветовала регулярно проводить "аудит нагрузки". Это нужно для понимания, какая работа является более приоритетной и как подстраивать под нее свой график.