В ГД внесен проект о выплатах сокращенным на основной работе россиянам

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Российское правительство внесло в Госдуму проект закона, предлагающий выплачивать сокращенным на основной работе россиянам средний месячный заработок за период предполагаемого трудоустройства. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагаемые меры позволят сотрудникам воспользоваться правом на выплату, несмотря на то, что работник продолжает выполнять иную оплачиваемую работу, которая на момент увольнения с основной была по совместительству, говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что выплата будет производиться работодателем в течение второго месяца и далее третьего месяца до трудоустройства сотрудника, если он обратился в службу занятости населения в течение 14 дней со дня увольнения.

Согласно действующему законодательству, при сокращении штата или ликвидации организации выплату за период предполагаемого трудоустройства могут получать те, кто на момент увольнения и на время трудоустройства не работает по совместительству.

Зачастую россияне стали чаще увольняться из-за выгорания, отсутствия возможности удаленной работы и гибкого графика, а также несоответствия корпоративной культуры и личных ценностей, рассказала ранее эксперт Екатерина Зеленкова. Она отметила, что граждане все чаще предпочитают проводить время с семьей и могут написать заявление об увольнении при возникновении трудностей в совмещении работы и личной жизни.