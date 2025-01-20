Эксперт Зеленкова: россияне все чаще увольняются из-за выгорания и отсутствия удаленки

Фото: 123RF/snowing

Работники все чаще стали писать заявления на увольнение из-за выгорания, отсутствия возможности удаленной работы и гибкого графика, а также несоответствия корпоративной культуры и личных ценностей. Об этом заявила Агентству "Москва" HR – бизнес-партнер коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова.

Она отметила, что эмоциональное выгорание, которое вызывают отсутствие поддержки начальства и высокая нагрузка на рабочем месте, стало "трендом" последнего времени не только среди молодежи, но и среди сотрудников старшего возраста.

Зеленкова добавила, что сейчас россияне все больше предпочитают проводить время с семьей и могут написать заявление об увольнении, когда возникают трудности в совмещении работы и личной жизни.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России отпуск может быть продлен на количество дней, соответствующих больничному листу.

Депутат отметил, что работодателя надо заранее оповестить о болезни, чтобы не возникло конфликтов. Если не получилось предупредить начальство, то работник имеет право продлить отпуск по болезни.