Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 13:52

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Зеленкова: россияне все чаще увольняются из-за выгорания и отсутствия удаленки

Эксперт назвала основные причины увольнения россиян

Фото: 123RF/snowing

Работники все чаще стали писать заявления на увольнение из-за выгорания, отсутствия возможности удаленной работы и гибкого графика, а также несоответствия корпоративной культуры и личных ценностей. Об этом заявила Агентству "Москва" HR – бизнес-партнер коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова.

Она отметила, что эмоциональное выгорание, которое вызывают отсутствие поддержки начальства и высокая нагрузка на рабочем месте, стало "трендом" последнего времени не только среди молодежи, но и среди сотрудников старшего возраста.

Зеленкова добавила, что сейчас россияне все больше предпочитают проводить время с семьей и могут написать заявление об увольнении, когда возникают трудности в совмещении работы и личной жизни.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России отпуск может быть продлен на количество дней, соответствующих больничному листу.

Депутат отметил, что работодателя надо заранее оповестить о болезни, чтобы не возникло конфликтов. Если не получилось предупредить начальство, то работник имеет право продлить отпуск по болезни.

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика