Большинство опрошенных россиян отказались назвать трудоголизм болезнью

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60% опрошенных россиян не считают трудоголизм заболеванием, так как нельзя называть приносящую удовольствие работу болезнью, говорится в исследовании одного из сервисов по подбору работы, на которое ссылается РБК.

Среди давших такой ответ – 60% мужчин и 55% женщин. По возрастным группам больше всего не считают трудоголизм болезнью люди в возрасте до 35 лет (62%), говорится в итогах опроса.

При этом 74% опрошенных назвали себя любителями потрудиться (76% женщин и 72% мужчин). Респонденты младше 35 лет чаще считали себя трудоголиками, чем россияне старше 45 лет (78% и 70% соответственно).

Большая часть назвавших себя трудолюбами зарабатывает не менее 100 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2010 годом число рассказавших о своем трудоголизме увеличилось на 6%.

Среди тех, кто считает трудоголиков жертвами заболевания, больше женщин (17%), чем мужчин (13%). В это же время 66% работодателей заявляют, что их подчиненные не обязательно должны любить трудиться. Обратного мнения придерживаются 21% начальников, с 2010 года их количество снизилось на 11%.

Журналисты уточнили, что в опросе приняли участие 1 000 компаний и 1 600 экономически активных россиян из 217 населенных пунктов страны. Само исследование проходило с 28 декабря 2024 года по 14 января 2025 года.

Ранее более 60% опрошенных россиян заявили, что хотели бы работать четыре дня в неделю. 62% пошли бы на это при сохранении зарплаты. 20% опрошенных высказались против, аргументировав это тем, что подобные изменения могут негативно сказаться на экономике государства.

