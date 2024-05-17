Более 60% опрошенных россиян заявили о готовности работать четыре дня в неделю

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Более 60% опрошенных россиян хотели бы работать четыре дня в неделю, пишет ТАСС со ссылкой на исследование одной из компаний.

Так, 62% респондентов заявили о своем согласии на введение такого режима работы при сохранении размера зарплаты.

При этом 20% опрошенных высказались против, аргументировав это тем, что подобные изменения могут негативно сказаться на экономике государства. Еще 14% выразили опасения в связи с тем, что подобная система может привести к росту уровня лени среди сотрудников.

Оставшиеся 4% участников опроса заявили о своей готовности работать четыре дня в неделю, чтобы использовать остальные дни для подработки.

Опрос проводился с 3 по 13 мая. В нем приняли участие 44 912 интернет-пользователей.

Ранее психолог Марина Гогуева рассказала, что для людей, которые с трудом успевают выполнить определенный объем работы в течение пяти дней, нет смысла переходить на четырехдневную рабочую неделю. Она уточнила, что в этом случае человек будет трудиться на износ, а затем окажется вынужден восстанавливаться три выходных дня и собираться с духом для следующей "четырехдневки".