Опрошенные россияне рассказали, что в среднем хотят зарабатывать от 143 тыс в месяц

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Аналитики выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне, живущие в разных регионах страны, сообщает RT.

Проведенный ими опрос показал, что в среднем без привязки к региону или отрасли работы россияне хотели бы получать от 143 тысяч рублей в месяц. Причем мужчины хотят зарабатывать на 38% больше – 171 тысячу рублей против 125 тысяч рублей среди женщин.

Жители столичного региона в среднем хотели бы зарплату в 196 тысяч рублей. Мужчины из Москвы и области хотели бы зарабатывать 208 тысяч рублей, а женщины – 169 тысяч.

Жители Санкт-Петербурга претендуют на 138 тысяч рублей в месяц, нижегородцы не против получать 158 тысяч рублей, жители Приморского края – 132 тысячи рублей, а жители Свердловской области – 131 тысячу рублей.

В Ростовской области назвали зарплату в 114 тысяч рублей, в Новосибирской области – 96 тысяч, в Башкирии – 87 тысяч, в Татарстане и Волгоградской области – по 83 тысячи рублей.

Всего в опросе приняли участие более 3,6 тысячи респондентов.

Ранее почти треть (31%) из 3,5 тысячи опрошенных россиян назвали себя трудоголиками. 10% участников опроса пожаловались, что трудоголизм мешает их работе, 37% заявили о неприятностях из-за чрезмерной потребности в работе. В числе последних чаще всего встречались работники банковской отрасли (57%) и сферы торговли (53%).

Между тем эксперты считают, что справиться с трудоголизмом можно с помощью планирования отдыха. К такому способу прибегают 55% респондентов.