Треть россиян заявили об отсутствии недостатков у удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Треть россиян считают, что у удаленного формата работы нет недостатков. Так ответили 31% дистанционных работников, участвующих в опросе, результатами которого делится RT.

Главным преимуществом такого формата работы 62% респондентов назвали возможность работать в любом месте, где есть интернет. Еще 47% опрошенных назвали преимуществом экономию на расходах, а 38% считают плюсом меньше отвлекающих факторов, таких как коллеги, совещания и прочее.

28% опрошенных рассказали, что благодаря удаленному формату работы у них появилось больше свободного времени. Например, 23% отметили возможность уделять больше времени семье, а 19% – возможность подработок.

Еще 12% указали на уменьшение контроля со стороны руководства. 8% опрошенных считают плюсом отсутствие дресс-кода. О том, что у работы на удаленке нет преимуществ, считают только 1% респондентов.

Ранее астролог, нумеролог, эзотерик Олег Персидский рассказал, что Ракам, Рыбам, Водолеям, Весам и Тельцам удаленная работа подходит больше, чем всем остальным знакам зодиака.

По его словам, не все способны эффективно работать из дома, несмотря на преимущества данного подхода. Однако есть знаки, которые прекрасно трудятся в таком формате.