"Известия": кабмин одобрил компенсацию работы в выходные дни при увольнении

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В России урегулируют компенсацию работы в выходные и праздничные дни, работодатели будут обязаны возмещать сотрудникам неиспользованные отгулы при увольнении. Такие поправки в Трудовой кодекс подготовил Минтруд, сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности.

Как рассказал изданию источник в правительстве, 20 мая нововведения поддержали. Изменения могут вступить в силу с марта 2025 года.

В Минтруде напомнили, что работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере за отработанные часы. По желанию работника вместо повышенной оплаты человеку могут предоставить отгул, уточнили в министерстве.

Там также пояснили, что сейчас сотрудники, имевшие неиспользованные дни отпуска, при увольнении не получают компенсацию за отгул. Поправки же позволят исключить ситуации, когда человека могут уволить, не выдав заслуженного вознаграждения за занятость в выходные, указали в Минтруде.

Более того, законопроектом закрепляется право работника использовать отгул в течение года со дня работы в выходные или праздники. Доцент Юридического института РУДН Софья Мореева рассказала, что идея Минтруда заполняет пробел в законодательстве и полностью соответствует духу регулирования трудовых отношений, направленных на защиту интересов сотрудников.

По ее мнению, поправки актуальны, потому что нередко к моменту ухода из компании люди накапливают отгулы, судьба которых при увольнении не урегулирована.

Ранее замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова объяснила, что работодатель может уволить работника за систематическое нарушение правил дресс-кода. Она уточнила, что требования к внешнему виду сотрудников могут быть закреплены в правилах внутреннего трудового распорядка и руководитель обязан ознакомить с ним работника при трудоустройстве.