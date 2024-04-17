Адвокат Полещук рассказал, когда стаж по договору ГПХ не копится

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Период работы россиян по договору гражданско-правового характера (ГПХ) не копится без страховых взносов работодателя за сотрудника в Социальный фонд. Об этом заявил адвокат Кирилл Полещук, передает "Газета.ру".

По словам эксперта, на портале госуслуг можно проверить данные о стаже работника. Если организация надлежаще исполняла обязанность по отчислению страховых взносов за сотрудника, нанятого по договору ГПХ, то информация отобразится в выписке.

Полещук порекомендовал проверять данные о стаже ежегодно. Если в Социальном фонде нет данных о периодах работы сотрудника или информация неполная, нужно обратиться к работодателю с письменным запросом-претензией о причинах отсутствия стажа и отчислений.

Адвокат отметил, что, если отчетность не подавалась, а отчисления не производились, стоит потребовать от работодателя исполнить эту обязанность. Если работодатель проигнорирует запрос, нужно обратиться в Федеральную налоговую службу и Социальный фонд с жалобой о неуплате взносов.

В случае положительного решения суда недобросовестный работодатель оплатит не только взносы, но и штрафы за нарушение налогового законодательства, заключил Полищук.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что гражданину России могут отказать в получении страховой пенсии, если его страховой стаж меньше 15 лет. Еще одной причиной может стать нехватка пенсионных баллов, которые зависят от размера официальной зарплаты.