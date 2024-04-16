Путин распространил страховые компенсации для добровольцев на бойцов Росгвардии

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Владимир Путин подписал документ о распространении страховых компенсаций для добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации, о чем сообщает Life.ru.

Таким образом, президент РФ внес изменения в указ "О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях". В прежней версии войска нацгвардии не упоминаются.

Теперь добровольцы в составе Росгвардии смогут получить возмещение ущерба за ранения или компенсацию по инвалидности. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее правительство заявило, что вступившие в добровольческие формирования в рамках войск Росгвардии станут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны РФ. Речь идет о ежемесячной денежной компенсации, включении периода пребывания в составе добровольных отрядов в страховой стаж и в стаж работы, право на досрочную пенсию, снабжении вещами и другими мерами.

