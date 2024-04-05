Омбудсмен Волынец предложила увеличить страховой стаж для многодетных матерей

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила включить в страховой стаж матери период с момента рождения третьего ребенка до достижения ею пенсионного возраста. Соответствующее предложение она направила имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, передает RT.

Волынец отметила, что уже действующие в России меры позволяют женщинам быстро возвращаться на работу после рождения ребенка.

"В то же время многодетная мама после рождения третьего ребенка, которая хочет посвятить время заботе о своих детях, беспокоится, что уход за детьми негативно скажется на ее будущей пенсии и других страховых социальных выплатах", – заявила омбудсмен.

По ее мнению, включение в страховой стаж периода с момента рождения третьего ребенка позволило бы поддержать многодетных матерей, а также показать уважение государства к таким семьям.

В обращении к Кузнецовой Волынец призвала поддержать инициативу и разработать соответствующий законопроект.

Ранее стало известно, что правительство РФ направит более 30 миллионов рублей на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Решение о единовременных выплатах для матерей-героинь было принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.

