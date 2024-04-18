Профессор Сафонов объяснил "революцию зарплат" в России

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Повышение зарплат россиян не связано с большими зарплатами военных, уверен профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили о "революции зарплат" в РФ, которая вызвана тем, что военнослужащие после своего возвращения якобы не захотят работать на прежних должностях и запросят повышения. По мнению аналитиков, это может обернуться снижением дешевого труда.

"Повышение заработной платы у нас идет уже достаточно давно. Причина вполне понятная, совершенно другие факторы действуют на это", – объяснил Сафонов.

По его словам, ситуация связана с нехваткой персонала, которая возникает в результате демографических последствий. Он указал, что в фармацевтике и IT еще до СВО фиксировался резкий рост заработной платы.



"Дифференциация заработных плат сыграла злую шутку со многими отраслями, в том числе, кстати, со строительством", – объяснил он.

Сафонов привел в пример ситуацию, когда строители выполняли тяжелый труд за 60–70 тысяч, а потом перешли в курьеры, где стали получать гораздо больше. Эксперт обратил внимание, что сейчас некоторые работодатели начали менять стратегию оплаты труда.

Специалист объяснил, что ранее они стремились заработать больше, но потратить меньше, экономя на зарплатах. Однако теперь, уверен профессор, организации готовы вкладывать ресурсы в ценные кадры.

"Приходится делиться прибылью, потому что выбор на самом деле небольшой: либо у тебя прибыль будет, либо ее не будет вообще", – заключил он.

Ранее в Счетной палате РФ заявили, что реальные располагаемые доходы россиян в 4-м квартале 2023 года выросли на 8%. Речь идет о суммах без учета налогов и с поправкой на инфляцию. Этот показатель стал максимальным значением с четвертого квартала 2009 года.