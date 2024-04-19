Эксперт Захаренкова рассказала, что работника могут уволить за внешний вид

Фото: 123RF/fizkes

Работодатель может уволить сотрудника за систематическое нарушение правил дресс-кода. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Требования к внешнему виду сотрудников могут быть закреплены в правилах внутреннего трудового распорядка. Работодатель обязан ознакомить с ними работника при трудоустройстве.

"Если сотрудник нарушил правила дресс-кода и, например, пришел на работу в шортах, то рискует быть привлеченным к дисциплинарной ответственности. Но на первый раз работодатель может ограничиться и беседой", – пояснила специалист.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Если работник будет многократно пренебрегать правилами дресс-кода и у руководства имеются все подтверждающие документы, к примеру служебные записки, объяснения, то работодатель может расстаться с таким сотрудником.

Ранее сообщалось, что сотрудник рискует быть уволенным из-за значительного опоздания на работу. Если речь идет о единичном случае и человек задерживается на 5–10 минут, то это относится к небольшим проступкам. В такой ситуации руководство может обойтись только воспитательной беседой. Еще один вариант – привлечь работника к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора. Если же сотрудник без уважительной причины отсутствует на рабочем месте более четырех часов, то это могут расценить как прогул и расторгнуть с ним договор.

