Юрист рассказала, когда за опоздание на работу могут уволить

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Сотрудника могут уволить с работы за опоздание более чем на четыре часа без уважительной причины. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

По ее словам, единичное опоздание на 5–10 минут считается незначительным нарушением. За несколько таких случаев работник может получить замечание или выговор.

"За незначительное опоздание работодатель вправе привлечь сотрудников, предварительно выяснив все обстоятельства, к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора. Либо вообще их в приказе не наказывать. А ограничиться каким-то устным замечанием и воспитательной беседой", – объясняет Рыбакова.

Если же опоздание значительное, более четырех часов без уважительной причины, сотрудник рискует лишиться работы, поскольку это может быть приравнено к прогулу.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы За опоздание свыше четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) без уважительной причины с сотрудником могут расторгнуть трудовой договор, и он будет уволен.

Однако, прежде чем принять решение об увольнении, начальству необходимо разобраться, почему работник пришел позже. Иногда на это могут быть уважительные причины. К ним, например, относится болезнь самого сотрудника или членов его семьи, смерть близкого родственника, иные чрезвычайные обстоятельства, вплоть до стихийных бедствий, аварий и катастроф, перечисляет эксперт.

Если работник понимает, что опаздывает на работу, то лучше современно предупредить об этом руководителя.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Если человек опаздывает на работу на значительное время, скажем, больше 30 минут, то, конечно, реабилитирующим фактором будет своевременное предупреждение руководителя или работодателя о том, что работник задерживается либо не может прийти вовремя по каким-то причинам. Последние могут быть абсолютно различные.

Ранее сообщалось, что компания не имеет права расторгать договор с сотрудником за частые больничные, поскольку закон не предусматривает такого основания для увольнения. Однако начальство может давить на работника и принуждать к тому, чтобы он покинул организацию по собственному желанию. В этом случае рекомендуется собрать доказательства противоправных действий работодателя и пожаловаться в соответствующие органы. В частности, в государственную трудовую инспекцию и прокуратуру.

