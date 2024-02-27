Юрист рассказала, могут ли уволить с работы за частые больничные

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Работника не могут уволить за частые больничные. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

"Само по себе наличие многочисленных больничных листов не является причиной для увольнения сотрудника. У нас в законе нет такого основания для расторжения трудового договора", – подчеркнула эксперт.

Тем не менее иногда работодатель может оказывать давление на такого сотрудника, вынуждая его уволиться по собственному желанию, отметила Рыбакова.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Часто болеющий работник на практике становится для начальства неугодным. Потому что дела нужно делать, а они стоят. Тогда руководство может задействовать распространенные средства для принуждения к увольнению. Например, начнет следить за каждым шагом сотрудника, будет постоянно придираться. Давать задания со слишком коротким сроком исполнения, которые нереально сделать за это время.

Если работодатель оказывает на сотрудника давление, необходимо собрать соответствующие доказательства. Например, подойдет аудиозапись разговора, а также скриншоты из переписки по почте или в мессенджерах. Кроме того, стоит поискать свидетелей, которые в случае необходимости смогут дать показания.

"Работник имеет право написать жалобу в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру, которые могут принять профилактические меры реагирования. Возможно, они просто предупредят работодателя, чтобы тот в будущем не совершал противозаконных действий. Если в организации есть профсоюз, можно обратиться туда. Тогда его председатель выступит посредником между работником и начальством для урегулирования ситуации", – объясняет Рыбакова.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Если с начальством удастся договориться и работника оставят в покое, это будет прекрасно. Но если работодатель все же имеет четкие намерения избавиться от сотрудника, то, наверное, стоит подумать, а нужно ли продолжать трудиться в таких условиях.

Ранее россиянам рассказали о правилах оплаты ночной смены. Речь идет о промежутке времени с 22:00 до 06:00. Если сотрудника привлекли к работе ночью или же тот постоянно трудится в таком графике, то ему за каждый час положена повышенная компенсация. Размер надбавки – не меньше 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за 60 минут смены.

