27 февраля, 18:05Общество
Юрист рассказала, могут ли уволить с работы за частые больничные
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Работника не могут уволить за частые больничные. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.
"Само по себе наличие многочисленных больничных листов не является причиной для увольнения сотрудника. У нас в законе нет такого основания для расторжения трудового договора", – подчеркнула эксперт.
Тем не менее иногда работодатель может оказывать давление на такого сотрудника, вынуждая его уволиться по собственному желанию, отметила Рыбакова.
Если работодатель оказывает на сотрудника давление, необходимо собрать соответствующие доказательства. Например, подойдет аудиозапись разговора, а также скриншоты из переписки по почте или в мессенджерах. Кроме того, стоит поискать свидетелей, которые в случае необходимости смогут дать показания.
"Работник имеет право написать жалобу в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру, которые могут принять профилактические меры реагирования. Возможно, они просто предупредят работодателя, чтобы тот в будущем не совершал противозаконных действий. Если в организации есть профсоюз, можно обратиться туда. Тогда его председатель выступит посредником между работником и начальством для урегулирования ситуации", – объясняет Рыбакова.
Ранее россиянам рассказали о правилах оплаты ночной смены. Речь идет о промежутке времени с 22:00 до 06:00. Если сотрудника привлекли к работе ночью или же тот постоянно трудится в таком графике, то ему за каждый час положена повышенная компенсация. Размер надбавки – не меньше 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за 60 минут смены.
Читайте также
- В РФ стали реже разрешать работать на удаленке
- Юрист рассказала, могут ли уволить за поиск новой работы