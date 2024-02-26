В РФ стали реже разрешать работать на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники, работающие удаленно, сейчас есть в каждой третьей компании. При этом в марте 2023 года число подобных предприятий и организаций составляло 40%, в декабре – 37%. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на опрос.

В материале уточнили, что чуть чаще сотрудников на удаленку привлекают компании из регионов (34%), нежели из Москвы (31%) и Санкт-Петербурга (29%). При этом в 7 из 10 компаний доля дистанционных сотрудников составляет менее 10% от штата. Чаще всего на удаленке оставляют программистов, бухгалтеров и специалистов по продажам.

Кроме того, персонал, который работает дистанционно из-за рубежа, есть в 4% компаний. Полгода назад подобные сотрудники были в каждой 11-й компании.

Ранее 37% россиян в ходе опроса назвали график работы 5/2 идеальным, 27% респондентов предпочитают гибкий график. При этом 16% нравится работать удаленно, 13% – в офисе.

До этого глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал инициативу, которая предполагает при болезни сотрудника предоставить ему удаленную работу без больничного. Важным также является добровольное решение заболевшего, подчеркнул он.

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