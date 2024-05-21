Более 30% опрошенных россиян назвали себя трудоголиками

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Почти треть (31%) из 3,5 тысячи опрошенных россиян в рамках опроса сервиса по поиску работы назвали себя трудоголиками. Об этом сообщает RT.

"Причем среди них чаще встречаются женщины (40%), чем мужчины (31%)", – говорится в сообщении.

10% участников опроса пожаловались, что трудоголизм мешает их работе, 37% заявили о неприятностях из-за чрезмерной потребности в работе. В числе последних чаще всего встречались работники банковской отрасли (57%) и сферы торговли (53%).

Еще 33% опрошенных россиян заявили, что не считают себя трудоголиками. 53% человек уверены, что трудоголизм им не мешает. К таким себя относили строители (71%) и сотрудники производства и агропрома (55%).

37% респондентов устанавливают жесткие временные рамки для работы, еще 31% не смотрят рабочую почту после окончания дня, 20% отказываются от большого количества задач, а 12% ограничивают время пользования гаджетами.

Между тем эксперты считают, что справиться с трудоголизмом можно с помощью планирования отдыха. К такому способу прибегают 55% респондентов.

Ранее более 60% из 44,9 тысячи опрошенных россиян заявили, что хотели бы работать четыре дня в неделю. 62% респондентов уточнили, что согласны на такой режим работы при сохранении размера зарплаты.

