Депутат Чаплин: отпуск можно продлить на количество дней оформленного больничного

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В России отпуск может быть продлен на количество дней, соответствующих больничному листу. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

"По закону если во время ежегодного оплачиваемого отпуска вы заболели, то отпуск может быть продлен на количество дней, соответствующих больничному. Это правило не касается отпусков без сохранения заработной платы, учебных отпусков или отпусков по беременности и родам", – пояснил парламентарий.

По словам Чаплина, работодателю нужно заранее сообщить о своей болезни во избежание недоразумений и конфликтов. Если же не получится предупредить руководство, то сотрудник сохранит право продлить отпуск, отметил он.

В случае если работник не хочет продлевать отпуск, то можно попросить начальство перенести неиспользованные дни на другой период, подав соответствующее заявление, уточнил депутат. Он напомнил, что работодатель обязан оплатить весь период болезни, если отпуск был оплачиваемым.

Кроме того, продолжил Чаплин, если работодатель отказывается оплачивать больничный, оформленный во время отпуска, следует обратиться за помощью в соответствующие инстанции. Начать можно с заявления работодателю с просьбой о выплате, а затем обсудить ситуацию с бухгалтерией или руководством. При необходимости можно также обратиться в трудовую инспекцию и суд, где работодателя могут оштрафовать за нарушение прав сотрудника, заключил парламентарий.

Ранее эксперт Анастасия Моргунова сообщила, что работодатель обязан оплатить больничный не только во время самой работы, но и после официального ухода с нее. Получить выплату за больничный можно, если человек оформит его за 30 дней после увольнения. Обратиться к бывшему начальству можно в период до полугода после ухода с работы, если болезнь пришлась на этот период, отметила Моргунова.